Sans-papiers: la santé des grévistes de la faim se détériore

La santé physique et mentale des grévistes de la faim à l’église du Béguinage et sur les campus de la VUB et de l’ULB se détériore, alerte dimanche Médecins du Monde. Il y a eu plusieurs tentatives de suicide ces derniers jours et les reins de certains grévistes commencent à lâcher. « Mais ils refusent d’abandonner tant qu’une solution globale n’a pas été trouvée », indique l’association.

« Personne ne veut un drame », a de son côté répété le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi.