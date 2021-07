L’incroyable triplé de Wout van Aert: ce qu’il faut retenir de la 21e étape du Tour de France

Un long défilé vers Paris avant un critérium mené tambour battant sur les Champs, la recette est désormais éprouvée. À l’arrivée, le sprint massif le plus prestigieux de la saison, à moins qu’un attaquant ne parvienne à déjouer les plans. Tous les regards se tournaient vers Mark Cavendish, en quête d’un 35e succès d’étape. Une ultime occasion de conclure pour les autres sprinters, Philipsen en tête. À moins que Van Aert… Après une mise en train dans la bonne humeur et les habituelles photos souvenir, l’entrée sur les Champs marquait le début des choses sérieuses. Un trio composé de Bissegger, Konrad et Sweeny prenait les devants, mais les Quick-Step veillaient au grain. À leur tour, Schelling, Valgren et Van Moer mettaient le nez à la fenêtre et résistaient jusqu’à sept bornes de la conclusion.

La préparation du sprint pouvait commencer, un emballage différent cette fois avec une ligne d’arrivée placée 350 mètres plus loin que de coutume. Un gros boulot d’Alaphilippe lançait le train Quick-Step mais les wagons manquaient cette fois de cohésion. Privé de Morkov, Cavendish choisissait la roue de Van Aert.

Un sprint long convenait parfaitement au Champion de Belgique qui s’imposait de maîtresse manière devant Philipsen, Cavendish et Mezgec. Un fabuleux succès pour celui qui s’était déjà imposé en montagne et contre le chrono, 24 heures plus tôt.