Tour de France: cinq victoires belges, une première depuis 1986

Grâce à Wout van Aert (trois victoires), Tim Merlier et Dylan Teuns, cinq étapes sont tombées dans l’escarcelle de coureurs belges durant le Tour de France 2021. Le cyclisme belge n’avait plus été à pareille fête depuis 1986.

Wout van Aert a réussi un triplé exceptionnel, en gagnant une étape de montagne, celle du Mont Ventoux (11e étape), le contre-la-montre de Saint-Emilion (20e étape) et le sprint des Champs-Élysées dimanche, lors de la 21e et dernière étape. Avant lui, Tim Merlier s’était imposé au sprint à Pontivy (3e étape) et Dylan Teuns avait conclu un solo au Grand-Bornand (8e étape).