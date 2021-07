«J’arrête» la scène, écrit Britney Spears

« Je ne vais pas me produire sur scène en ce moment, pas tant que mon père décide ce que je porte, ce que je dis, fais, pense », écrit la reine de la pop dans ce post décousu et au ton véhément.

Britney Spears assure, dans un long message mis en ligne samedi soir sur Instagram, qu’elle ne chantera plus sur scène tant qu’elle est sous la tutelle de son père.

L’interprète de « Toxic » et « Baby One More Time » a engagé un combat pour faire lever la tutelle qui lui a été imposée en 2008 après une série de dérapages ultra-médiatisés. Le régime est principalement administré par son père Jamie.