Rallye d’Estonie: plus de 100 km/h au-dessus de la limite, Thierry Neuville sanctionné pour un excès de vitesse

Thierry Neuville (Hyundai) a été sanctionné d’une suspension d’un rallye avec sursis et de 5.000 euros d’amende pour un très grand excès de vitesse commis pendant une liaison du Rallye d’Estonie dimanche.

Entendus par les commissaires de course, Neuville et son copilote ont expliqué qu’ils étaient en retard pour prendre le départ d’une spéciale à cause de problèmes mécaniques, est-il précisé dans leur décision.