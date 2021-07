Lewis Hamilton réagit à son accrochage avec Max Verstappen: «Je ne pense pas avoir de raison de m’excuser»

« Je l’ai doublé, je me suis placé à droite et j’étais assez loin à sa hauteur, mais j’ai ensuite pu voir qu’il n’allait pas se replier, nous sommes entrés dans le virage et nous sommes entrés en collision. Bien sûr, ce n’est jamais de cette façon que je veux gagner une course mais ces choses-là arrivent. Quand quelqu’un est trop agressif, ces choses-là arrivent forcément. J’espère simplement qu’il va bien et j’ai hâte de participer à de nombreuses autres courses contre lui », a déclaré le septuple champion du monde en conférence de presse après son 99e succès en F1.

Les deux pilotes, en lutte pour la couronne mondiale, se tiennent en huit points après 10 rendez-vous. Le Britannique a 36 ans et compte 7 sacres, le Néerlandais est âgé de 23 ans et court lui après un premier titre. « Quand j’étais plus jeune, j’étais probablement aussi agressif, peut-être pas autant que Max, mais assez agressif tout de même. Je suis beaucoup plus âgé maintenant et je sais que le championnat est un marathon, pas un sprint, donc j’ai une meilleure vision de la façon dont j’aborde ma course. Mais c’est une vraie bataille et je pense que cette année, il a été très agressif et, la plupart du temps, j’ai dû céder et éviter les incidents avec lui pour rester en vie et me battre plus tard dans la course. »