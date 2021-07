Max Verstappen a quitté l’hôpital après son crash au GP de Grande-Bretagne: «Tout est OK»

« J’ai pu quitter l’hôpital après les examens médicaux réalisés. Tout est OK », a écrit Max Verstappen dimanche soir après avoir dû abandonner dès le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, 10e manche du championnat du monde de Formule 1, à la suite d’un accrochage avec le Britannique Lewis Hamilton.

« Merci à tout le monde pour les messages de gentillesse et les meilleurs vœux », a ponctué le Néerlandais. Vainqueur de la course sprint samedi et parti en pole position, Max Verstappen est sorti de la piste dès le premier tour sur le circuit de Silverstone après quelques virages de haute lutte avec le champion du monde en titre.