F1: Sebastian Vettel a nettoyé les tribunes de Silverstone après le GP de Grande-Bretagne (vidéos)

Sebastian Vettel vit une saison compliquée au volant de son Aston Martin, et le Grand Prix de Silverstone n’a pas dérogé à la règle. Parti de la 8e position, l’Allemand est parti en tête-à-queue dès le quatrième tour avant de finalement abandonner à quelques tours du terme. S’il n’a pas brillé sur la piste, il s’est tout de même illustré à l’issue du GP.

Dans des images circulant sur les réseaux sociaux, on y voit Vettel nettoyer les gradins de Silverstone. Gants et sac-poubelle en mains, le quadruple champion du monde a ramassé des déchets dans la tribune principale bien après la fin de la course, alors que le public était déjà parti. Une initiative dont lui-même n’en a pas fait la publicité, mais qui a été saluée sur les réseaux sociaux.