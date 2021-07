Muriel Targnon, bourgmestre de Verviers: «Je crois que la situation va s’empirer avec des problèmes de salubrité»

Les jours défilent et, après l’effroi, les communes pansent leurs plaies. L’espoir de retrouver des survivants s’amenuisent. Murel Targnon, bourgmestre de Verviers touchée par les inondations n’est en tout cas pas optimiste. Avec la commune voisine de Pepinster, ce sont 28 personnes qui sont encore portées disparues. « Malheureusement nous sommes désormais préoccupés et négatifs quant aux chances de les retrouver », a-t-elle déclaré au micro de Bel RTL.

Désormais, autorités et habitants font le bilan et le nettoyage. Viendra ensuite le temps de la reconstruction. Un travail de longue haleine, car les difficultés sont encore nombreuses. Rien qu’à Verviers, 90 maisons sont inhabitables. D’autres bâtiments se sont effondrés. « On a dû évacuer 70 maisons hier car la stabilité menaçait. (…). A chaque fois, il faut trouver des solutions pour reloger ces familles, » explique la bourgmestre. « C’est une situation dramatique. Et à côté de ce problème, je crois que la situation va s’empirer avec des problèmes de salubrité dans les maisons d’un beaucoup plus grand nombre d’habitants. L’eau est encore dans les maisons et avec les jours qui passent, l’humidité s’accroît, des rats vont commencer à arriver. »