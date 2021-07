Inondations: les assurances promettent de dédommager rapidement les sinistrés

Le montant des dommages à couvrir par les assurances à la suite des graves inondations, qui ont fait une trentaine de morts et plus de 160 disparus (bilan encore provisoire) la semaine passée en Belgique, s’élève déjà au moins à 150 millions d’euros. Le montant définitif pourrait toutefois se chiffrer à plusieurs centaines de millions d’euros. Les sinistrés dont les dommages s’élèvent à plus de 5.000 euros peuvent prétendre rapidement à une avance via leur assurance, selon la compagnie Assuralia, citée lundi par les journaux De Morgen et Het Belang van Limburg.

Si des recherches sont toujours en cours dans un certain nombre de zones, les opérations de sauvetage par les services de secours sont terminées et l’estimation des dégâts matériels est maintenant au centre des préoccupations, a indiqué le Centre de crise dimanche en fin d’après-midi.