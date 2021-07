Intempéries - Ethias déploie ses équipes directement dans les zones sinistrées

L'assureur Ethias a affrété des centres mobiles de crise pour aller directement à la rencontre de ses assurés (particuliers, collectivités et entreprises) touchés par les inondations de la semaine dernière. Dès ce lundi, et jusqu'au 30 juillet, plusieurs bus seront déployés du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 pour sillonner les communes les plus sinistrées, indique-t-il.