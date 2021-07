La bourde d’Anderlecht: le club annonce le départ d’Albert Sambi Lokonga… avant de retirer sa publication (photo)

Anderlecht était-il un peu trop pressé d’annoncer le transfert d’Albert Sambi Lokonga ? Le club mauve a en effet publié à 12h ce lundi sur son compte Twitter une vidéo souhaitant bonne continuation à son joueur, annoncé du côté d’Arsenal. Mais le message a très rapidement été supprimé. Sauf que sur les réseaux sociaux, quelques secondes suffisent pour qu’une publication soit vue et capturée par des internautes.

En tout cas, il ne fait plus aucun doute désormais que la transaction est finalisée et qu’elle n’a plus qu’à être officialisée.