Grève de la faim des sans-papiers: «Quelques jours de survie» pour 300 sans-papiers en grève de la soif

Près de 300 sans-papiers des sites du Béguinage et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont commencé vendredi une grève de la soif et il n’est plus question que de « quelques jours de survie », a alerté lundi matin l’ONG Médecins du Monde.

« Cela devient une grève dite ’totale’ et la littérature scientifique est peu abondante sur ce sujet, car c’est très peu arrivé », a souligné le docteur Michel Roland, ancien président de Médecins du Monde, qui a suivi de nombreuses grévistes de la faim. « On sait néanmoins qu’on parle de quelques jours de survie. La circulation du sang diminue, le rythme cardiaque augmente très fort, la tension diminue et le rythme respiratoire s’accélère, ce qui augmente encore la perte d’eau ? Tout ceci accentue les problèmes neurologiques et surtout l’insuffisance pré-rénale déjà initiés par la grève de la faim. Les troubles ioniques que cela génère entraînent une défaillance des organes nobles, comme le cœur avec une issue fatale ? » Les troubles psychologiques inhérents à l’état de santé des grévistes de la faim peuvent aussi mener à des gestes suicidaires, a ajouté l’ONG.