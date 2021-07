Charles De Ketelaere lauréat du Trophée Dominique D’Onofrio, Marc Brys récompensé du Trophée Raymond Goethals

Le joueur ne pouvait pas être âgé de plus de vingt ans à la date du 31 décembre 2020. Le milieu de terrain d’Anderlecht Yari Verschaeren a inauguré le palmarès en décembre 2019.

Il est composé d’anciens sélectionneurs des Diables rouges, d’ex-lauréats du Trophée Raymond Goethals, attribué depuis 2011 (dans l’ordre chronologique Eric Gerets, Peter Maes, Francky Dury, Marc Wilmots et Hein Vanhaezebrouck, Michel Preud’homme, Felice Mazzu et Philippe Clement), d’arbitres et de membres de l’organisation du trophée.