Bruxelles: de nombreux métiers de la construction en pénurie

Vendredi soir, il s’est passé un truc incroyable.

C’est Mister Cover qui chantait à la Ferme des Pins. Une terrasse, des tables de huit, un menu unique et, à 20 h 45, le concert. Sur les sets de table en papier, écrit bien lisiblement : « Respectez les règles en vigueur. On reste assis, seuls les bras peuvent bouger. »

Vous avez déjà essayé ? Ecouter, les fesses vissées à votre chaise, La Bamba, Highway to Hell ou Twist and Shout ? Parce que c’est ce qu’il fait, Mister Cover : il reprend en medley les tubes de Queen, Kiss, Joan Jett, Coldplay, Pharrel Williams, Arno, Clo-Clo… A cause du covid, maintenant, il bosse aussi dans un centre de vaccination. Il a bien fallu trouver du boulot. Mais là, ce soir, il met le feu avec son groupe et crie au micro : « Allez, faites du bruit ! Agitez les bras ! » Puis, joyeux-triste : « Il ne nous reste que les bras. »...