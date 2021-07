Les Belges aux JO: le basket 3x3, nouvelle discipline olympique

C’est le quotidien populaire et sportif Gendai qui a révélé l’information dernièrement, et elle a suscité un tollé d’anthologie au Japon. D’autant plus que ce tabloïd l’a résumée en une avec un titre choc : « La vie de palace des barons de Lausanne, aux frais de la princesse… et des contribuables tokyoïtes ! » Un titre qui était imprimé en idéogrammes immenses et de couleur rouge sang, comme ce journal le fait chaque fois qu’il est en colère.