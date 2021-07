Intempéries: quatre centres ouverts à Liège pour venir en aide aux sinistrés

La ville de Liège a indiqué lundi que quatre centres étaient actuellement ouverts de 9 à 20 h afin d’être au plus proche des victimes.

Les centres se trouvent à Grivegnée, hall omnisports, rue Nicolas Spiroux 55, Chênée, centre culturel, rue de l’Église 1, Angleur, au hall omnisports rue Sous le bois et à Kinkempois, centre scolaire, rue des Ecoles au nº 9. « Ces centres sont gérés par des agents communaux et les personnes victimes des inondations peuvent y trouver des denrées alimentaires, des produits d’entretien et des vêtements. En ce qui concerne les dons, la priorité va aux produits d’hygiène et d’entretien. Nous avons également besoin de lampes de poche et de piles. Ces produits peuvent être apportés directement dans les centres », précise la Ville.