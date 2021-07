Intempérie: reprise progressive des trains et des bus en Wallonie

Après les intempéries de la semaine dernière en Wallonie, le système de transport reprend progressivement dans les zones touchées par les inondations, mais reste perturbé.

Du côté des trains, la SNCB annonce une reprise progressive et propose des alternatives au gré de l’évolution du réseau. Dès aujourd’hui, par exemple, les lignes entre Namur et Liège-Guillemins, Gembloux ou Dinant, ou encore celles entre Charleroi et Namur ou Ottignies, reprennent du service. Sur les tronçons qui restent impraticables, des bus de remplacements ou des déviations sont à prévoir. Les dernières lignes à rouvrir seront celles de Liège-Guillemins-Verviers et de Pepinster-Spa, prévues pour le 30 août. La seule ligne à grande vitesse qui n’était plus praticable, entre Liège et la frontière allemande, a été remise en service dès vendredi en début d’après-midi.