Bradley Wiggins, ancien vainqueur du Tour de France, fait l’éloge de Wout van Aert: «Il est le meilleur coureur du monde à l’heure actuelle»

Bradley Wiggins, vainqueur du Tour de France 2012, a fait l’éloge de Wout van Aert ce dimanche, suite à sa victoire sur les Champs-Élysées.

« Van Aert est tout simplement le meilleur coureur du monde à l’heure actuelle et le plus polyvalent. Il est phénoménal et j’ai beaucoup de respect pour lui. Ce qu’il a fait est exceptionnel. Il a remporté une étape de montagne sur le mont Ventoux, un contre-la-montre et l’étape au sprint sur les Champs-Élysées. Il est à un autre niveau quand on compare la palette des possibilités de chacun », s’est enthousiasmé l’ancien coureur de la Sky, au micro d’Eurosport, chaîne pour laquelle il est consultant.