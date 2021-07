La Belgique dans le top 3 des pays d’Europe en matière de pression fiscale

Les travailleurs et travailleuses belges sont à nouveau les troisièmes les plus taxés de l’Union européenne et occupent la même position parmi un groupe mondial de 34 pays, selon l’étude The Tax Burden on Global Workers publiée lundi. La Belgique talonne la France et l’Autriche, pays où les salaires sont les plus taxés.

Ce rapport, rédigé par James Rogers et Nicolas Marques de l’Institut économique Molinari, utilise comme référence les chiffres de l’OCDE et les données sur les salaires des bureaux nationaux de statistiques.