Tour de Wallonie: annulation de la 2e étape après les inondations en région liégeoise

Les organisateurs du Tour de Wallonie ont annoncé lundi à Genappe l’annulation de la 2e étape qui devait se dérouler ce mercredi 21 juillet entre Verviers et Herve. « Vu les événements tragiques qui ont touché la région la semaine dernière, la Ville de Herve, en concertation avec l’organisateur du Tour de Wallonie, a décidé, avec regret, d’annuler cette 2e étape dont l’arrivée était prévue ce mercredi 21 juillet dans la capitale du plateau. Il était par ailleurs logique que le départ ne puisse pas se faire à Verviers, très gravement touchée par la catastrophe », peut-on lire dans le communiqué.

« Malheureusement, Herve ne peut garantir des conditions optimales pour cette épreuve cycliste de renommée internationale », ont indiqué les instances communales de Herve. « Les forces vives que sont les pompiers, la police, les ouvriers communaux et la protection civile sont retenues et concentrées depuis près d’une semaine auprès des communes sinistrées, notamment, Verviers, Pepinster, Theux, Olne, Trooz, Chaudfontaine, pour aider les citoyens touchés par cette catastrophe, rechercher des victimes, déblayer les rues et sécuriser les lieux d’accès et les habitations endommagées. L’heure est à l’entraide et à la solidarité. »