Coronavirus - Le patronat flamand satisfait que le Comité de concertation poursuive sur la route fixée

Pour Unizo, un suivi et un contrôle corrects des mesures sont très importants afin de ne pas mettre en danger les assouplissements futurs. "La vigilance et le contrôle des retours de voyages doivent garantir que nous puissions suivre le chemin prévu du déconfinement", ajoute Danny Van Assche.

Le Covid Safe Ticket, imposé à partir du 13 août pour les événements extérieurs qui accueillent 1.500 personnes ou plus, trouve aussi grâce aux yeux du Voka, qui estime qu'il offre une sécurité aux organisateurs et au public. Les contrôles plus stricts dans les aéroports et les gares devront également contribuer à garder le variant delta sous contrôle. En outre, le Voka appelle les autorités à augmenter autant que possible le taux de vaccination dans tout le pays.