Les experts américains inquiets face au variant Delta: «Le virus de cette année n’est pas celui de l’an dernier»

Le variant Delta est également la souche du virus qui se transmet le plus à l’heure actuelle, et il entraîne également des conséquences potentiellement plus lourdes. Le Dr Catherine O’Neal, spécialiste des maladies infectieuses en Louisiane, a également mis en garde sur le variant Delta. « Le virus de cette année n’est pas celui de l’année dernière ». Désormais, les patients sont plus jeunes et étaient en bonne santé avant de remplir les hôpitaux. « Il s’attaque à nos quarantenaires. Il s’attaque à nos parents et à nos jeunes grands-parents. Et il s’attaque à nos enfants », a-t-elle déclaré.