Mercato terminé pour le Real Madrid? Selon la presse espagnole, le club ne devrait plus recruter de joueurs cet été

Les difficultés économiques du Real Madrid liées à la crise du coronavirus semblent se confirmer. Selon les informations fournies par radio Marca, le club madrilène aurait décidé de ne plus transférer de joueurs cet été. Florentino Perez l’aurait même déjà annoncé à son conseil d’administration.

Le club merengue ne devrait donc pas chercher de remplaçant supplémentaire après le départ de Sergio Ramos vers le PSG, et le possible transfert de Raphaël Varane vers Manchester United. Pour le moment, seul David Alaba a été recruté par le Real lors de ce mercato, et il n’a rien coûté, étant donné qu’il était libre de tout contrat.