France : ce qui change avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire ce mercredi

Dès ce mercredi 21 juillet, plusieurs renforcement des mesures entrent en vigueur sur le territoire français. Chez nos voisins, le « pass sanitaire » (c’est-à-dire une preuve de vaccination complète, une preuve de rétablissement d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ou un test PCR ou antigénique négatif récent) est actuellement demandé aux spectateurs de certains concerts ou aux visiteurs de lieux culturels rassemblant plus de 1.000 personnes. Depuis le 1er juillet, l’Union européenne a créé un certificat sanitaire européen, afin d’harmoniser les pass en vigueur dans les Etats membres, parmi lesquels la Belgique. Concrètement, cela signifie que vous pouvez présenter vos documents via l’application CovidSafe ou en version papier.

A partir du 21 juillet en France, ce fameux pass sera étendu aux « lieux de loisirs et de culture » rassemblant plus de 50 personnes, a déclaré le président français lundi soir. En pratique, toutes les personnes de plus de 12 ans devront avoir été vaccinées complètement, présenter un test négatif récent (48 ou 72 heures selon les lieux visités, mieux vaut se renseigner en amont) ou un certificat de rétablissement. A noter qu’en France, les tests pour les touristes ne sont plus gratuits.