JO 2020: une gymnaste américaine positive au Covid, inquiétude pour Simone Biles

Son slogan – « From the streets to the Olympics » – n’en fait pas mystère : le basket 3 × 3 s’est développé dans la rue comme le streetball, à la fin des eighties pour être précis. Mais quand la Fédé internationale de basket (Fiba) s’en est emparé une vingtaine d’années plus tard et a posé les fondements olympiques du 3 × 3 en l’inscrivant aux JO de la Jeunesse de Singapour en 2010, c’est avec l’ambition que cette discipline fasse florès dans les quartiers.