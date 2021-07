D1A: le beau geste du Cercle de Bruges envers son gardien Miguel Van Damme, atteint d’une leucémie (photo)

Atteint d’une leucémie depuis cinq ans, Miguel Van Damme n’est aujourd’hui plus en état de jouer à cause de ses différents traitements et de l’évolution de la maladie. Malgré tout, le Cercle de Bruges tient son gardien de 27 ans sous contrat et il est d’ailleurs présent sur la photo d’équipe pour la saison 2021-2022.

Pour rappel, le Cercle de Bruges avait prolongé le contrat de Van Damme d’un an, en mai, bien qu’il n’ait plus joué depuis deux ans.