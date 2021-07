Comment suivre en direct vidéo le vol dans l’espace de Jeff Bezos

Pour suivre le premier vol habité de « New Shepard », où embarqueront Jeff Bezos, son frère Mark, la future astronaute la plus âgée de l’histoire, Wally Funk (82 ans), et le plus jeune, Oliver Daemen (18 ans), rendez-vous sur le site officiel, blueorigin.com. Le décollage est prévu à 13h30 (heure de Bruxelles), depuis « Launch site one », dans le Texas.