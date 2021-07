Le discours du roi Philippe pour la fête nationale: «J’ai confiance en notre capacité à rebondir»

La Belgique observe une journée de deuil national ce mardi à la suite des intempéries et inondations dévastatrices qui ont frappé le pays la semaine dernière et qui ont coûté la vie à 31 personnes jusqu’à présent, selon le dernier bilan officiel. Le pays s’est figé pour une minute de silence et de recueillement à midi, et les drapeaux ont été mis en berne.

Lors de son traditionnel discours pour la Fête nationale, le roi Philippe n’a pas manqué d’évoquer l’année compliquée que vient de traverser le pays, de la pandémie aux inondations de ces derniers jours.