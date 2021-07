Course-poursuite en Lamborghini en France: de la prison pour le chauffard

On se croirait presque au cinéma, devant le dernier Fast & Furious , auquel La Voix du Nord aurait assisté. Deux motos de police chassent une explosive Lamborghini Huracan orange. La caméra est sur le casque d’un motard. Propulsée à une vitesse effarante (au moins 256 km/h , selon les relevés), les policiers zigzaguent entre les voitures, empruntent la bande d’arrêt d’urgence, suivent ce bolide qui soulève la poussière et accélère de plus belle. La Lamborghini disparaît soudain. Elle réapparaît à la sortie de l’autoroute, accidentée. Personne à bord. Un policier s’écrie : « Il est où ?! » Un piéton montre les fourrées.