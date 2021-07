Intempéries - Le secteur du transport et de la logistique appelé à acheminer l'aide vers les sinistrés

Les inondations des 14, 15 et 16 juillet ont été d'une ampleur inattendue et des milliers de familles ont tout perdu et ont besoin d'aide et d'assistance. Les besoins logistiques sont dès lors énormes, notamment pour apporter aux sinistrés des vivres, des vêtements et des biens de première nécessité.

Sous l'impulsion de Logistics in Wallonia, les organisations VIL, LiW ainsi que les trois fédérations de transporteurs UPTR, TLV et Febetra ont lancé un appel à leurs membres pour mettre à disposition des services de secours et des initiatives citoyennes des capacités de transport et de logistique pour acheminer l'aide. Les besoins sont notamment très importants en matière de transport et d'entreposage de vivres, ce qui nécessite du transport ou du stockage à température dirigée.