Bourse de Bruxelles - Timide rebond du BEL 20 après son net recul de la veille

Il s'inscrivait alors à 4.103 points, en hausse de 0,4 pc, soutenu par AB InBev (56,48) et KBC (62,86) qui remontaient de 0,8 et 1,5 pc en compagnie de Ageas (43,43), positive de 1 pc. Proximus (16,81) et Telenet (32,452 valaient de même 1,6 pc de plus que la veille, Orange Belgium (19,30) gagnant par ailleurs 1,1 pc tandis que Bpost (10,00) cédait 0,1 pc. Sofina (378,60) repassait d'une fraction dans le vert alors que arGEN-X (261,00) et UCB (88,48) abandonnaient 1,2 et 0,5 pc, Solvay (107,90) et Galapagos (50,33) étant positives de 0,9 et 1,1 pc. Aperam (46,37) et Umicore (51,76) progressaient de 0,5 et 0,4 pc, GBL (94,64) et Aedifica (118,60) de 0,7 et 1 pc, Colruyt (47,82) et Ahold Delhaize (25,43) de 0,4 et 1,1 pc, Elia (93,45) et Melexis (82,90) de 0,8 pc chacune.

Barco (20,12) et Roularta (14,30) étaient négatives de 1,8 et 1,4 pc alors que Kinepolis (43,46) et EVS (17,92) regagnaient 3 et 1,1 pc. Balta (2,74), CFE (85,00), Ontex (9,63) et D'Ieteren (126,20) regagnaient de 1,8 à 1,1 pc, Exmar (3,79) rebondissant de 4,4 pc et Greenyard (9,11) de 2,3 pc. Celyad (3,60) regagnait enfin 2,7 pc tandis que Sequana Medical (7,02) et Acacia Pharma (2,24) étaient en hausse de 1,7 et 1,1 pc, IBA (15,32) récupérant timidement 0,4 pc après sa chute de 7,5 pc de lundi.