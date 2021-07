Météo: des orages vont succéder au beau temps

La météo sera clémente, ce mardi. Le soleil sera au rendez-vous et les températures dépasseront les 20°C partout, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera ainsi 20 à 22°C en Ardenne et entre 23 et 25°C ailleurs. Le vent restera faible à modéré de secteur nord-est.