Inondations: les larmes du roi Philippe (vidéo)

Une minute de silence a été observée en Belgique mardi peu après 12h en hommage aux victimes des inondations qui ont ravagé une partie du pays les 14 et 15 juillet faisant au moins 31 morts selon un bilan provisoire.

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont recueillis à la caserne de pompiers de Verviers, une des communes les plus durement touchées. Le moment de silence a eu lieu après que les sirènes ont retenti dans les casernes du pays. Le Roi et la Reine se sont ensuite entretenus avec des victimes des intempéries, non sans laisser entrevoir une certaine émotion.