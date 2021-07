Bruxelles: une maison en bordure du bois de la Cambre pour 2.575.000 euros (photos)

Située à deux pas de la chaussée de Waterloo et toutes ses facilités, cette maison uccloise des années 1920 a définitivement un petit air de campagne ! Elle le doit à son jardin de 9 ares joliment aménagé et situé à l’abri des regards, mais aussi au bois de la Cambre, qui borde littéralement l’arrière du terrain. De grandes baies vitrées permettent de profiter de ce cadre unique, même depuis l’intérieur de la maison. Celle-ci est idéale pour une famille grâce à ses 5 chambres, ses 3 salles d’eau, ses grandes réceptions ou encore son vaste sous-sol. 1 Situation Cette grande villa est située à Uccle, dans une voie résidentielle sans issue. En plus de son charmant jardin à l’abri des regards, elle profite d’un environnement vert grâce à la proximité immédiate du bois de la Cambre. Ce cadre est plutôt unique en ville, d’autant plus que la maison se trouve également à deux pas de toutes les facilités. La chaussée de Waterloo est en effet située à cinq minutes à pied et rassemble une belle offre de commerces, services et arrêts de bus. On trouve aussi un peu plus loin des arrêts de trams ainsi que diverses écoles (notamment internationales). Le parking est aisé grâce au garage et à l’allée privative qui le précède.

2 Etat général Il s’agit d’une villa typique des années 1920. Elle a été globalement rénovée il y a une quinzaine d’années, tout en préservant son charme et différents éléments d’époque, comme ses parquets ou quelques anciens châssis avec des vitraux. La cuisine équipée et les salles d’eau sont contemporaines et en bon état, et les peintures intérieures viennent d’être rafraîchies. La maison est équipée d’un système d’alarme, un adoucisseur d’eau et la majorité des châssis sont en double vitrage. La chaudière au mazout est plus ancienne, mais fonctionnelle. Des améliorations énergétiques restent donc possibles, mais le bien est néanmoins en très bon état.

3 Disposition La villa dispose d’une grande entrée accueillant un WC et l’escalier, et desservant les pièces du rez. Celui-ci se compose principalement d’un très vaste séjour avec feu ouvert, divisé en plusieurs zones, dont de beaux espaces vitrés qui permettent de profiter du jardin. Juste à côté,se trouve une cuisine équipée avec un coin à déjeuner donnant lui aussi sur l’extérieur. Le premier étage rassemble une chambre, un bureau (ou petite chambre) ainsi qu’une suite parentale avec une chambre, des placards, une salle de bain et une grande terrasse. A l’étage supérieur, on retrouve deux chambres identiques et deux salles de bain, dont une est surplombée par une chambre en mezzanine. Le sous-sol accueille une buanderie, le garage et plusieurs espaces de rangement. A cela s’ajoute un jardin de 9 ares aménagé avec goût et soin.