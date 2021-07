La nouvelle saison du championnat de Belgique sera lancée ce vendredi: voici ce qu’il faut savoir avant la première journée

Moins de deux semaines après la fin de l’Euro et alors que les Jeux Olympiques débuteront officiellement quelques heures plus tard, le championnat de Belgique de football vivra déjà son lancement vendredi à 20h45. Le coup d’envoi officieux de la nouvelle saison a été donné dimanche passé, avec la Supercoupe, remportée 3-2 par le Club Bruges, champion en titre, sur Genk, vainqueur de la Coupe et dauphin des Brugeois en championnat. Ces deux clubs risquent bien de jouer à nouveau les premiers rôles cette année. Bruges favori Bruges se présente avec un effectif pratiquement inchangé par rapport à la saison passée, mais devra commencer sa saison sans Hans Vanaken, qui a disputé l’Euro, et le gardien Simon Mignolet, blessé. En Supercoupe, les troupes de Philippe Clement ont montré qu’elles n’avaient rien perdu de leur efficacité, avec notamment Clinton Mata et Noa Lang déjà très en verve. L’entraîneur brugeois en a profité pour lancer plusieurs jeunes, comme le gardien Senne Lammens (19 ans) et le milieu Noah Mbamba (16 ans).

Genk s’est montré plus actif sur le mercato, avec les arrivées de Mike Trésor Ndayashimiye, Mujaid Sadick, Simen Jukleröd ou encore Carel Eiting. À moins que le mercato ne change la donne, les Limbourgeois s’appuieront toujours sur le redoutable trio offensif Junya Ito-Paul Onuachu-Théo Bongonda.

La lutte pour l’Europe En deuxième ligne, on retrouve les deux autres clubs ayant participé aux Champions playoffs, Anderlecht et l’Antwerp. Vincent Kompany a certes perdu Albert Sambi Lokonga, mais il a vu débarquer à Neerpede le Soulier d’Or en titre, Lior Refaelov, un défenseur passé par la Serie A et la Premier League comme Wesley Hoedt (ex-Antwerp) et l’imprévisible Benito Raman, ainsi qu’un jeune Espagnol, Sergio Gomez. La quatrième place de la saison passée représente une bonne base et donne confiance aux Bruxellois.