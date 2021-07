Revivez en vidéo le vol de Jeff Bezos dans l’espace

L’homme le plus riche de la planète, l’Américain Jeff Bezos, a atteint l’espace mardi à bord d’un vaisseau Blue Origin, selon des images en direct fournies par sa société de tourisme spatial.

Le propulseur New Shepard, avec à son sommet une capsule transportant Jeff Bezos et trois autres passagers, a dépassé l’altitude de 100 km qui marque la ligne Karman, la limite reconnue internationalement entre l’atmosphère terrestre et l’espace.