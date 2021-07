Fête nationale: les perturbations attendues à Bruxelles

Cette année, la fête nationale sera célébrée sous une forme réduite. Le matin, le Te Deum aura lieu dans la cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule, mais l'accès aux alentours immédiats sera fermé au public. Le défilé aura bien lieu l'après-midi mais il s'agira d'un défilé sans public et sans animation. La police de Bruxelles conseille dès lors ne se déplacer inutilement à Bruxelles.

La circulation dans la capitale pourrait être impactée par les diverses mesures de sécurité prises, mais la police mettra tout en œuvre pour rendre la vie quotidienne des riverains, commerçants, employés et autres usagers de la capitale aussi normale que possible.

Certains périmètres seront fermés à la circulation. Il s'agit notamment de la zone autour de la cathédrale, pour le Te Deum (cathédrale de St Michel et St Gudule). La fermeture de tout le périmètre commencera à 8h30 jusqu'à la fin du Te Deum. Il y aura également des interdictions de stationnement autour de la cathédrale et dans les rues qui y mènent.

Il y aura également une interdiction de circulation et de stationnement, le mercredi 21 juillet, pour le défilé lui-même, du matin jusqu'en fin d'après-midi. La Place des Palais et ses alentours (les voiries qui se situent entre le boulevard Charlemagne et la Place des Palais : Royale – Ducale – Place des Palais – Loi) ne seront pas accessibles au public. Seules les personnes ayant une invitation auront accès à la cérémonie. L'accès à la Place des Palais est d’ailleurs déjà fermé depuis le 19 juillet 2021.

La STIB et De Lijn feront le nécessaire afin de dévier les bus et les trams au besoin. Certaines entrées des stations de métro Parc, Maelbeek, Arts-Loi et Schuman seront également fermées, mais cela n’aura pas d’impact sur la circulation habituelle des métros.

Les tunnels suivants seront également fermés à la circulation, le mercredi 21 juillet. Cela concerne le tunnel Reyers (direction centre) à partir de 11h30, le tunnel Cinquantenaire et Loi (direction centre) à partir de 12h00 et le tunnel Trône (direction Belliard) à partir de 12h30. La police conseille à chacun d'éviter le centre de Bruxelles en voiture ce 21 juillet et de privilégier les transports en commun.