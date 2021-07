Mémorial Van Damme: le lancer du disque sera organisé au Bois de la Cambre

« C’est une invitation et pour les jeunes une source d’inspiration de rapprocher l’athlétisme de haut niveau de la population », a expliqué le directeur du meeting Cédric Van Branteghem. « Le changement de décor par rapport au stade classique est également apprécié par les athlètes eux-mêmes. Ce n’est pas toujours simple d’organiser ailleurs une discipline spectaculaire, mais dans le Bois de la Cambre, nous disposons de tout l’espace nécessaire. Le terrain à côté du lac est assez plat pour pouvoir organiser une magnifique compétition de haut niveau. Nous sommes très reconnaissants à la Ville de Bruxelles que puisse se dérouler ici notre Urban Allianz Mémorial Van Damme. »

Les organisateurs annoncent également une initiation pour les plus jeunes durant l’après-midi. L’entrée sera gratuite. Le site sera accessible via l’entrée principale à la fin de l’avenue Louise ou via l’avenue Franklin Roosevelt. L’épreuve féminine commencera à 16h, celle masculine à 17h30.