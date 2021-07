ArcelorMittal peut produire de l'acier "durable" sur neuf sites européens, dont les belges

L'industrie sidérurgique est l'une des industries les plus énergivores, les hauts fourneaux étant responsables d'émissions considérables de CO2. Les investissements nécessaires pour rendre le processus de production durable se chiffrent en milliards. Mais le certificat donne au produit final un avantage supplémentaire sur un marché où la conscience sociale est de plus en plus forte.

Trois clusters d'ArcelorMittal Europe sont autorisés à attribuer la certification à leurs produits à partir de mardi. Outre la Belgique, les filiales allemande et luxembourgeoise de l'entreprise sont également éligibles. Au Luxembourg, cela concerne les sites de Belval, Differdange et Rodange, et en Allemagne, ceux de Brême et Eisenhüttenstadt. Elles sont les neuf premières aciéries au monde à respecter les normes "ResponsibleSteel".