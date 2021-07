Piet Sanders est le nouveau CEO du groupe Ter Beke

Piet Sanders a été nommé nouveau CEO du groupe Ter Beke, annonce mardi l'entreprise cotée, spécialisée dans les plats préparés (Come a Casa, L'Ardennaise,...). Il prendra ses fonctions le 1er octobre et remplacera à ce poste l'actuel président du conseil d'administration de Ter Beke, Dirk Goeminne, qui a repris temporairement la direction opérationnelle du groupe après le départ de Francis Kint le 30 juin dernier.

Dirk Goeminne avait déjà été CEO du groupe entre 2013 et 2018. Il est depuis président du conseil d'administration. Piet Sanders a 55 ans et est juriste de formation. Il a débuté sa carrière professionnelle chez Amylum Group, devenu Tate & Lyle Group. Après une courte période en tant que directeur des ventes et du marketing chez Reynaers Aluminium, il a rejoint Puratos en 2004 en tant que directeur régional des ventes pour l'Europe de l'Est et la région Asie-Pacifique.

En 2014, il avait intégré le comité exécutif de cette même entreprise comme directeur pour l'Europe du Nord et de l'Est et, depuis 2020, il y était actif en tant que 'Group Channels & Sales Director'.

Il rejoint désormais Ter Beke, qui a vanté ses nombreuses années d'expérience dans le secteur alimentaire au plus haut niveau, sa connaissance internationale des marchés sur lesquels le groupe belge est actif et son approche axée sur la stratégie et la vision.