Mercato: Parfait Mandanda passe officiellement du Sporting de Charleroi à Mouscron

Le gardien de but français de 31 ans s’est engagé pour un an avec une option pour une année supplémentaire à l’Excel, relégué en D1B au terme de la saison dernière. Parfait Mandanda était arrivé il y a dix ans à Charleroi, alors que les Zèbres évoluaient encore en D2. Il a joué 99 matches pour le compte du club carolo, qui l’avait prêté au Dinamo Bucarest (Roumanie) et au Hartford Athletic (USA) ces deux dernières saisons.

Parfait Mandanda, frère du gardien international français de l’OM Steve Mandanda, était arrivé en test début juillet à Mouscron et avait déjà posé pour la photo officielle de l’Excel. Il est le troisième joueur de Charleroi à rejoindre Mouscron après Clément Tainmont (libre depuis 2020) et Christophe Diandy.