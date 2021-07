France: où et comment se procurer le pass sanitaire

Dès ce mercredi 21 juillet, plusieurs renforcement des mesures entrent en vigueur sur le territoire français. Chez nos voisins, le « pass sanitaire » (c’est-à-dire une preuve de vaccination complète, une preuve de rétablissement d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ou un test PCR ou antigénique négatif récent) est actuellement demandé aux spectateurs de certains concerts ou aux visiteurs de lieux culturels rassemblant plus de 1.000 personnes.

Ce qui change

A partir du 21 juillet en France, ce fameux pass sera étendu aux « lieux de loisirs et de culture » rassemblant plus de 50 personnes, a déclaré le président français lundi soir. En pratique, toutes les personnes de plus de 12 ans devront avoir été vaccinées complètement, présenter un test négatif récent (48 ou 72 heures selon les lieux visités, mieux vaut se renseigner en amont) ou un certificat de rétablissement. A noter qu’en France, les tests pour les touristes ne sont plus gratuits.

Une tolérance pour les 12-17 jusqu’au 30 août Sont également concernées par l’obligation de présenter le fameux pass toutes les personnes de plus de 12 ans. Toutefois, une tolérance a été actée afin de « ne pas gâcher les vacances en famille » : les adolescents de 12 à 17 ans sont invités à se faire «vacciner rapidement» mais sont exemptés de pass sanitaire jusqu’au 30 août, dans les lieux où il sera exigé à partir du 21 juillet, a annoncé mardi soir le ministre de la Santé Olivier Véran.

Pour les entrées sur le territoire français, rien ne change si ce n’est que le chef d’Etat a annoncé que les contrôles aux frontières seraient renforcés.

Début août, le pass sanitaire sera obligatoire dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, pour les voyages en avions, trains et cars pour les trajets de longue distance.

