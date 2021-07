Wout van Aert bien accompagné pour reconnaître le parcours olympique (photos)

Wout van Aert a remporté la 21e et dernière étape du Tour de France, dimanche, entre Chatou et les Champs-Elysées à Paris (108,4 km). Cet exploit semble déjà bien loin. En effet, le cycliste belge prépare actuellement les JO de Tokyo.

« Je me sens nettement mieux que prévu », a réagi van Aert. « J’étais évidemment fatigué après le Tour de France et le dernier sprint à Paris. Surtout que le voyage fut long. Mais maintenant, ça va mieux. Je me suis bien reposé et je peux entrer dans le vif du sujet ».