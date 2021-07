Pillages, absence d’eau et d’électricité, personnes disparues... le bilan des inondations

Cinquante-trois personnes sont toujours portées disparues à la suite des intempéries meurtrières qui ont touché la Belgique, d’après un dernier bilan établi mardi à 17h00 par le Centre de crise. Plus tôt dans la journée, ce nombre était de 116, 63 ont finalement montré signe de vie. Depuis le début des inondations, 296 personnes portées disparues ont été retrouvées vivantes.

Les pluies diluviennes qui se sont abattues la semaine dernière sur la Belgique, et plus particulièrement sur la province de Liège, ont causé la mort de 31 personnes, dont 30 officiellement identifiées. «Les vérifications ne sont pas encore terminées et prendront encore plusieurs jours», précise le centre de crise.

Les différents opérateurs de télécommunications travaillent à rétablir le réseau le plus rapidement possible dans les zones impactées. Une couverture minimale est assurée pour permettre aux habitants des zones touchées de téléphoner et de surfer, même si c’est à une vitesse réduite, ajoute le Centre de crise.