Fête nationale : voici la liste des prochains jours fériés de 2021

En Belgique, il existe 10 jours fériés officiels. Cette année trois d’entre eux, le 1er mai, le 15 août et le 25 décembre tombent pendant un week-end et pourront donc être récupérés par les travailleurs.

Jeudi 11 novembre 2021 : Armistice

Samedi 25 décembre 2021 : Noël

Ce nombre de jours fériés n’est par ailleurs pas le même dans tous les pays européens. La Slovaquie, en tête du classement, reconnaît 15 jours fériés officiels tandis qu’en bas du classement, avec seulement 9 jours fériés reconnus au niveau national, on retrouve le Danemark, l’Irlande et les Pays-Bas. Cependant dans de nombreux pays il existe également des jours fériés nationaux. Ainsi en Espagne, si 14 jours fériés sont reconnus au niveau national, les Catalans et Madrilènes disposent eux de 18 jours fériés chaque année.