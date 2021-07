Campings, concerts, restaurants... ces lieux où le pass sinitaire est obligatoire

L e 21 juillet , ce mercredi, le pass sanitaire sera étendu en France à tous les lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes.

Les lieux où le pass sanitaire devient obligatoire

Un décret, paru mardi matin au Journal officiel, détaille quels sont exactement les lieux visés par la première extension du pass sanitaire, prévue dès ce mercredi 21 juillet. Voici la liste :

Restaurants, cafés et bars : le pass sanitaire est exigé dans les restaurants et bars dansants quand la jauge dépasse les 50 personnes. Dans les autres types de bars et restaurants, il n’est pour le moment pas exigé. Mais ces règles devraient bientôt changer. Le pass sanitaire devra être présenté pour accéder aux cafés et restaurants dès le début du mois d'août. Les terrasses seront également concernées.

Centres commerciaux : début août, le pass sanitaire sera demandé dans certains centres commerciaux de plus de 20.000 m2 mais les supermarchés ne devraient pas être concernés.

Campings et hôtels : le pass sanitaire sera demandé dans les campings et centres de vacances qui abritent certains équipements comme des piscines et salles de spectacle. Il ne sera pas demandé dans les campings, les centres de vacances ou autres hébergement touristiques (hôtels) qui ne proposent que l'hébergement

Musées et monuments : Tous les musées et monuments demanderont le pass sanitaire dès le 21 juillet.

Concerts et festivals : l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs.

Cinéma : le pass sanitaire entre en vigueur dans les salles de cinéma où le plafond excède les 50 spectateurs dès le 21 juillet.