Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins repartent plus franchement à la hausse

KBC (65,84) et Melexis (84,35) étaient en tête avec des hausses de 3,2 et 2,4 pc devant Umicore (53,56), positive de 2,1 pc. AB InBev (58,02) et Ageas (44,21) portaient peu après leurs gains à 2,5 et 1,7 pc, GBL (95,58) et Aperam (47,42) gagnant 1 et 1,6 pc.

Solvay (110,05) et UCB (89,12) valaient 1,3 et 0,5 pc de plus que la veille, arGEN-X (264,30) et Galapagos (50,95) remontant de 1,6 et 0,9 pc. Proximus (17,02) et Telenet (32,64) progressaient de 1,9 et 0,4 pc, Orange Belgium (19,50) gagnant par ailleurs 0,7 pc tandis que Bpost (9,98) cédait 0,3 pc.