Remco Evenepoel est prêt à marquer les Jeux olympiques de son empreinte: «Les sensations sont bonnes»

Avec Wout van Aert, triple vainqueur d’étape sur les routes du Tour de France, Evenepoel est le principal espoir de médaille dans la discipline pour la délégation belge. « Je pense surtout que Wout est le favori au regard de ses dernières prestations. Il est très affuté et dans la forme de sa vie. Il ne doit pas avoir peur du parcours », a assuré Remco Evenepoel mercredi lors d’une conférence de presse au Fuji International Speedway, l’ancien circuit de Formule 1 situé au pied du Mont Fuji et théâtre de l’arrivée de la course en ligne samedi.

La course, avec quelque 5.000 mètres de dénivelé positif, s’annonce malgré tout très difficile, reconnaît volontiers le natif de Schepdaal. « Ça monte et descend tout le temps et la chaleur va encore compliquer les choses. Ce sera 234 longs kilomètres. Je compare un peu ce parcours à celui de la Classique Saint-Sébastien, avec une longue montée au milieu et un enchaînement de plusieurs plus courtes dans le final », a analysé celui qui avait remporté, en solitaire, la course espagnole en 2019. « C’est assurément un parcours que j’affectionne pour un championnat. Je suis content qu’il soit si difficile. »