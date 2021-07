Eliminés de la Copa Libertadores, ils provoquent une bagarre générale et détruisent du mobilier dans le tunnel menant aux vestiaires (vidéos)

Boca Juniors a fini la soirée au commissariat après son élimination émaillée de graves incidents mardi en huitième de finale retour de la Copa Libertadores par le club brésilien de l’Atlético Mineiro à Belo Horizonte.

Eliminés aux tirs au but après un résultat nul (0-0) comme à l’aller à Buenos Aires, les joueurs du club argentin, mécontents de s’être vu refuser un but en seconde période, ont provoqué une bagarre générale et détruit du mobilier dans le tunnel menant aux vestiaires.